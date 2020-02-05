فن ومشاهير

عمرو دياب يهنئ نجله عبدالله بأغنيته الأولى

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يهنئ نجله عبدالله بأغنيته الأولى والان مع التفاصيل

عمرو دياب يهنئ نجله عبدالله بأغنيته الأولى

الأربعاء 5 فبراير 2020

هنّأ المطرب المصري عمرو دياب نجله عبدالله وأصدقاءه بعد طرحهم أغنيتهم الأولى باللغة الإنجليزية.

 

وكتب عمرو دياب، عبر حسابه على موقع تويتر: "أهنئ نجلي عبدالله وزملاءه على أغنيتهم الأولى.. استمروا يا شباب".

 

ويبلغ عبد الله من العمر 20 عاما وهو نجل عمرو دياب من زوجته الثانية زينة عاشور، ويقيم بصفة شبة دائمة في لندن ويعشق الموسيقى ويطمح في أمتلاك شركة تسجيلات خاصة به.

Advertisements

 

من ناحية أخرى يستعد المطرب المصري لإحياء حفل غنائي ضخم في دولة الكويت 13 فبراير/شباط الجاري ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي، وذلك بعد عدة حفلات ناجحة في المملكة العربية في إطار موسم الرياض للترفيه.

 

وأعلن عمرو دياب مؤخرا موعد طرح ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "أنا غير" عبر حسابه على موقع "إنستجرام" قائلا: "انتظروا الألبوم الكامل يوم 12 فبراير 2020".

 

وطرح المطرب الملقب بـ"الهضبة" 6 أغنيات من الألبوم عبر قناته على موقع يوتيوب والعديد من المنصات الإلكترونية، وكان آخرها أغنية "عم الطبيب" من ألحانه وكلمات الشاعر صابر كمال وتوزيع رامي سمير وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يهنئ نجله عبدالله بأغنيته الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا