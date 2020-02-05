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عمرو دياب يهنئ نجله عبدالله بأغنيته الأولى
الأربعاء 5 فبراير 2020
هنّأ المطرب المصري عمرو دياب نجله عبدالله وأصدقاءه بعد طرحهم أغنيتهم الأولى باللغة الإنجليزية.
وكتب عمرو دياب، عبر حسابه على موقع تويتر: "أهنئ نجلي عبدالله وزملاءه على أغنيتهم الأولى.. استمروا يا شباب".
ويبلغ عبد الله من العمر 20 عاما وهو نجل عمرو دياب من زوجته الثانية زينة عاشور، ويقيم بصفة شبة دائمة في لندن ويعشق الموسيقى ويطمح في أمتلاك شركة تسجيلات خاصة به.
من ناحية أخرى يستعد المطرب المصري لإحياء حفل غنائي ضخم في دولة الكويت 13 فبراير/شباط الجاري ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي، وذلك بعد عدة حفلات ناجحة في المملكة العربية السعودية في إطار موسم الرياض للترفيه.
وأعلن عمرو دياب مؤخرا موعد طرح ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "أنا غير" عبر حسابه على موقع "إنستجرام" قائلا: "انتظروا الألبوم الكامل يوم 12 فبراير 2020".
وطرح المطرب الملقب بـ"الهضبة" 6 أغنيات من الألبوم عبر قناته على موقع يوتيوب والعديد من المنصات الإلكترونية، وكان آخرها أغنية "عم الطبيب" من ألحانه وكلمات الشاعر صابر كمال وتوزيع رامي سمير وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها.
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