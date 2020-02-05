بعد قرار سجنه.. هجوم جديد على أحمد الفيشاوي بسبب فيديو مع إبنة زوجته

متابعة بتجــــــــرد: نشرت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي صورة لابنتها ليليان مع زوجها وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مما أثار عليها وعلى زوجها موجة حادة من الهجوم من قبل جمهور الفيشاوي الصغير.

وعلقت زوجة الفيشاوي على الصورة قائلة: “فتاة عيد الميلاد”، ظهر فيها الفيشاوي الصغير مع ليليان، ابنة زوجته ندى الكامل وهما يحضران إحدى الأكلات في المطبخ مع الشيف الخاص.

وتسببت الصورة في هجوم شرس ضد الفيشاوي مجدداً بسبب اهتمامه واحتفاله مع ابنة زوجته الحالية، في حين لم يهتم بابنته لينا والتي أنجبها من طليقته هند الحناوي، وتحمل اسمه.

كذلك نشرت كامل مقطع فيديو أظهرت من خلاله العلاقة المميزة بين الفيشاوي وابنتها واصفة اياه بوالدها، الامر الذي زاد من الانتقادات الموجهة له بسبب إصراره على إهمال ابنته المقيمة في الخارج. واعتبر العديد من الاشخاص ان زوجة الفيشاوي تتقصد نشر هذه الصور والمقاطع لإثارة غيرة ابنته وازعاجها.

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ويعد هذا الهجوم هو الثاني على التوالي خلال أسبوع واحد، ولنفس السبب، عندما نشر على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة تجمعه بابنة زوجته وهو يحتفل بميلادها وذلك في نفس اليوم الذي حكم عليه فيه بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه وذلك لتهربه من دفع نفقة ابنته لينا.

يذكر أن الفيشاوي ينتظر عرض فيلمه الجديد “أشباح أوروبا” الذي يشارك في بطولته هيفاء وهبي.