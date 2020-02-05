نجم “مانشستر سيتي” ينفصل عن زوجته الحسناء بعد خيانتها له

متابعة بتجـــــــــرد: أثارت قضية نجم نادي “مانشستر سيتي” ومنتخب الجزائر رياض محرز ضجة كبيرة في وسائل الاعلام الانكليزية والعالمية بعد الكشف عن انفصاله عن زوجته الهندية ريتا جوهال التي تزوجها عام 2015 وأنجب منها ابنتين.

ونقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن مصادر مقربة من اللاعب الجزائري أن محرز طلق زوجته بالفعل وذلك بعد خيانتها له دون الإشارة إلى تاريخ وقوع الطلاق، مشيرة إلى أنه الآن يواعد فتاة تدعى تايلور، وهي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور المليونيرة داون وارد.

وأشارت إلى أن تايلور (22 عاما) كانت مرتبطة سابقاً بزميل محرز في مانشستر سيتي، النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، ولكنها رفضت في البداية تطوير علاقتهما قبل أن تتأكد أن زواجه السابق قد انتهى بشكل رسمي.

ولفت الصحيفة إلى أن الشابة الحسناء قدمت الدعم للاعب الدولي خلال مشاركته مع فريقه الأربعاء الماضي في مباراة نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية أمام مانشستر يونايتد، كما شوهد الثنائي مؤخرا وهما يغادران أحد الملاهي الليلية.