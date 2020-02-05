إيرادات ضخمة لفيلم Frozen 2

القاهرة - لايف ستايل
حقق فيلم frozen 2 ايرادات بلغت مليار و ٤٥٠ مليون دولار أمريكي كاجمالي ايرادات حول العالم بعد طرحه ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩. وفي الجزء الثاني من Frozen يعود المخرجان كريس باك وجينيفر لي مع فريق الأداء الصوتي، الذي يضمّ كريستن بيل وإيدينا مينزيل وجوناثان غروف وجوش جاد، لكشف سر تمتّع "إلسا" بقدرات سحرية منذ ولادتها.
وفي صحبة "آنا" و"كريستوف" و"أولاف" و"سفن"، تنطلق أحداث الفيلم في رحلة خطيرة، تجبر "إلسا" على تأمل قدراتها.
وتجسد كريستين بيل دور آنا أميرة أرنديل وشقيقة إلسا الصغرى، وادينا منزل بدور إلسا ملكة الثلج، أما جوناثان غروف بدور كريستوف بائع ثلج يملك رنة يدعى سفن.
ويجسد جوش غاد دور أولاف رجل ثلج مرح يحلم بالعيش في الصيف.
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