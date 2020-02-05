وزيرة الثقافة المصرية تطمئن على صحة خالد جلال

اطمأنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بعد الوعكة الصحية التي ألمت به نتيجه الاجهاد الشديد، مما استدعى عمل فحصوصات طبية وقسطرة بالقلب، وبدأ حاليا في التماثل للشفاء، وعاد إلى منزله ليدخل في راحة تامة لمده أسبوع بعدها يعاود نشاطه الفني والإداري.



ومن جانبه توجه جلال، بالشكر إلى جميع محبيه وطمأنهم على صحته وأنا في حالة جيده، ويعاود نشاطه قريبا بعد فترة راحة إلزامية بأمر الطبيب. قد يهمك أيضا: إيناس عبد الدايم تُكرم أحمد عز ونجوم فيلم "الممر" خلال الاحتفال بنصر أكتوبر إيناس عبد الدايم تحقق إنجازًا مهمًا وتدخل التاريخ

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