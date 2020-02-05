شكرا لقرائتكم خبر عن أغنيات جديدة لـ محمد محيى وتامر عاشور بتوقيع الموزع فهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقي فهد مع المطرب تامر عاشور، في ألبومه الجديد، بأغنية من كلمات هشام صادق، وألحان مايكل صفوت، ويعمل حاليًا تامرعاشور على اختيار باقى أغاني الألبوم، ليتم طرحه في الفترة المقبلة.

فيما يتعاون فهد أيضا مع المطرب محمد محيى فى ألبومه الجديد، حيث يوزع له عدة أغانى "ساقي الورد"، والثانية "واحد يخون"، والأغنيتين من كلمات نور حمدي، وألحان محمود شريف، والثالثة "قضية" من كلمات الشاعرالراحل رضا أمين، وألحان مصطفي عوض، أما الرابعة "يوم جديد" من كلمات سلطان صلاح، وألحان مدين، والخامسة "أخبارالحبايب"، وهى من كلمات هانى رجب، وألحان مديح محسن.

يشار إلى أن أخر ألبومات محمد محيى كان بعنوان "مظلوم" عام 2008، وكانت أغنية "ياحنين"، أخر أغانى محمد محيي من كلمات الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، ومن ألحان محمد محيي نفسه، ومن توزيع الموسيقي فهد.

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وأحيا تامرعاشور الجمعة الماضي حفل غنائي بمدينة جدة فى المملكة العربية السعودية، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، وقدم عاشور خلال حفله العديد من أغنياته الرومانسية والحزينة المحببة لدى جمهوره منها، "حكايات"، "ايام"، "ده حكاية"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "تسلم، "باى باي"، "تحدي"، "الله أعلم"، "محظوظ"، "فى بالي"، "ما شوفناش" ،"انا راجع" و"خلصانة الحكاية".. وغيرها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم "أيام"، الذي طرحه مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا ويضم 12 أغنية، وهم "ماشوفناش و"خير"، و"من غير ماحكيلك"، و"قولوله سماح"، و"ما تختلفيش"، و"في بالي"، بقالي زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبي أنت حبيبي، ده حكاية".