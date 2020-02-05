شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مسلسل Spinning Out بعد موسم واحد من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت شبكة نيتفلكس، مسلسل الدراما Spinning Out، وذلك بعد عرض موسم واحد من العمل، ويأتي القرار بعد مرور شهر على طرح العمل الجديد، الذى طرح في 1 يناير الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline "، وحصل على تقييمات وصلت إلى 7.8 على موقع "imdb"، وقامت لاعبة رياضة التزحلق على الجليد السابقة سامنثا ستراتون، بإخراج وإبتكار مسلسل Spinning Out.

المسلسل بطولة كايا سكوديلاريو في دوركات كات، وهى متزلجة، على وشك أن تقلب حياتها، وذلك بعد سقوطها بشكل كارثي، والذى يبعدها عن مسار المنافسة، ولكنها تنتهز الفرصة لمواصلة حياتها الشخصية، كـ زوجة، مع زوجها جوستن ديفيس (إيفان رودريك)، ومع الوقت تحاول كات، أن تقسم وقتها بين حلبة التزلج، وعملها كـ نادلة، حيث أنها تعيش مع أسرتها في بلدة هاوكلي القريبة، بـ أيداهو.

كما شاركت كل من أماندا تشو وسارة رايت أولسن وسفيتلانا إيفريموفا، في بطول المسلسل، ويأتي إلغاء مسلسل Spinning Out، بعد فترة قصيرة من إلغاء مسلسل الدراما، Soundtrack، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".

وكانت شبكة نيتفلكس قد استقرت على النجم برادلى كوبر للقيام بدور البطولة فى الفيلم الجديد، الذى سيدور حول حياة، ليونارد بيرنشتاين، الموسيقار والملحن الأمريكى، الذى توفى فى 14 أكتوبر من عام 1990، وذلك وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، الفيلم سيعرض على الشبكة ولم تعلن عن موعد بدء التصوير بعد.

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وسيقوم بإنتاج الفيلم الجديد أكثر من شركة إنتاج، منهم باراماونت، التي لديها قائمة من المنتجين، بما في ذلك مارتن سكورسيزي وستيفن سبيلبرج وإيما تيلنجر كوسكوف وتود فيليبس، بالإضافة إلى كريستى ماكوسكو كريجر من شركة Amblin التي ستئارك في الإنتاج أيضا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

وبالرغم من ذلك أكدت شبكة نيتفلكس على أن الفيلم الجديد، لن يكون تجارى لبيع اسم بيرنشتاين، لكنه لإضافة بعض المعلومات عنه للأجيال الجديدة، التي لا تعرف كثير من المعلومات عن الموسيقار.