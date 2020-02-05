تشييع جنازة الفنانة نادية لطفي الأربعاء

الأربعاء 5 فبراير 2020

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بمصر، أن جنازة الفنانة القديرة نادية لطفي ستقام، ظهر الأربعاء، بمسجد مستشفى المعادي العسكري، وسوف يدفن الجثمان في مقابر العائلة بالواحات.



وأضاف زكي، أن الفنانة الكبيرة تعرضت لوعكة صحية منذ أسبوعين ودخلت على إثرها في غيبوبة، وأن رحيلها أصاب الوسط الفني في مصر والعالم العربي بحزن شديد، إذ تعد نادية لطفي من أبرز نجمات السينما العربية، كما أنها تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.

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ورحلت "بولا محمد لطفي شفيق" الشهيرة بنادية لطفي، الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاماً، وقد اكتشفها المخرج والمنتج رمسيس نجيب، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1958 بفيلم "سلطان".

ويضم أرشيفها الفني 47 فيلماً؛ منها "النظارة السوداء، الخطايا، السمان والخريف، المومياء"، وقدمت عرضاً مسرحياً واحداً هو بمبة كشر، ومسلسل تليفزيوني يحمل عنوان "ناس ولاد ناس".