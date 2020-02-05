رياض محرز يعيش قصة حب مع عشيقة أغويرو السابقة بعد انفصاله.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم أن الأشهر القليلة الماضية كانت معقدة للغاية لنجم المنتخب الجزائري ومانشيتر سيتي الإنجليزي رياض محرز، يبدو أنه قد وجد الحب بعد أن انفصل عن زوجته ريتا جهال، حسبما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية يوم الأحد.

وكشفت تقارير صحفية أن لاعب مانشستر سيتي يواعد فتاته الجديدة وتدعى تايلور، وهي ابنة نجمة العرض الواقعي The Real Housewives of Cheshire داون وارد، عقب انفصاله عن زوجته.

وادعى مصدر أن نجم كرة القدم، 28 عاما، قد شوهد بصحبة تايلور 22 عاما، بعد إنهاء زواجه من عارضة الأزياء السابقة ريتا جهال.

كما ادعى المصدر أيضا أن تايلور - التي كانت مرتبطة بعلاقة مع زميل رياض الأرجنتيني سيرجيو أغويرو-، كانت قد رفضت استمرار علاقتها بمحرز، حتى علمت بانتهاء علاقته بزوجته، وأن الأمر لا يؤثر على دعمها له في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال المصدر لصحيفة صن يوم الأحد "تتميز علاقة رياض وتايلور بالثقة، بعد أن بدأت علاقتها على استحياء بالصداقة في بدايتها، حيث رفضت تايلور في البداية استمرار علاقتها، حتى علمت أن زواجه قد انتهى، إنها فتاة جيدة".

في العام الماضي، أفادت التقارير أن تايلور كانت تواعد أغويرو بعد أن انفصل عن زوجته جيانا عام 2012.

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وأوضح المصدر في ذلك الوقت: "قبل نحو أسبوعين ذهب الثنائي إلى أحد جلسات مساج الاسترخائي معا، كما شوهدا في صور على إنستغرام أيضا قبل عيد الميلاد".

وفي ذات السياق، يبدو أن ريتا جهال زوجة اللاعب الجزائري الدولي رياض محرز، كانت تلعب بأعصاب زوجها مؤخرا، وقد وقعت مرة أخرى في قلب جدال حيوي في المملكة المتحدة والجزائر.

وتصدرت الموديل الشابة من أصل هندي العديد من الشائعات، والتي تسببت في غضب زوجها في أغسطس، حيث شوهدت للمرة الأولى وهي تغازل الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر في أحد الأندية دون أي مبالاة بمشاعر اللاعب الشهير.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكنها تمادت في علاقتها العاطفية فشوهدت في الآونة الأخيرة، برفقة الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، وظهرت لها صورة استفزازية أيضا.

ويقول أصدقاء مقربون إنه قد لوحظ على ريتا خلال تواجدها مع صديق زوجها أنها تجري "الدردشة باهتمام" خلال تواجدهما بالنادي، كانا يتحادثان باهتمام، يمكنك أن ترى ثمة كيمياء بينهما".

وكان محرز قد عقد قرانه على زوجته عارضة الأزياء ريتا عام 2015 ولديهما ابنتان.