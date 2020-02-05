سوسن بدر تنعي نادية لطفي

نعت الفنانة سوسن بدر، الفنانة الراحلة نادية لطفي، وذلك من خلال صورة لها نشرتها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت سوسن بدر على الصورة قائلة: "‏جميلة الجميلات الرقيقة الله يرحمها ويغفرلها ويسكنها الجنة ان شاءالله". كانت الفنانة نادية لطفى تعرضت إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة.

وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير، مما دفع الأطباء إلى نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي حتى رحيلها.

تعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.

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