تعرف على موعد ومكان حفل زفاف محمد الشرنوبي وراندا رياض

يستعد الفنان محمد الشرنوبي، وراندا رياض، لإقامة حفل زفافهما بعد مرور عدة أشهر على خطوبتهما، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء. وقالت راندا رياض، في تصريح خاص "حفل الزفاف هيكون قريب جدًا جدًا خلال الفترة اللي جاية، وهنعمله في الجونة"، كما أكدت إنها تستعد لحفل الزفاف، وتقوم بالتحضير له".

بينما تواجدت راندا رياض، في لبنان مع الاستايلست اللبناني "خليل الزين" من أجل إختيار فستان الزفاف الخاص بها.

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