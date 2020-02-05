إنجي خطاب تتألق فى أحدث إطلالة بـ مكياج جذاب

القاهرة - لايف ستايل
شاركت الفنانة إنجي خطاب، جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وتألقت إنجي خطاب، بإطلالة اتسمت بمكياج صاخب وملائم لبشرتها، مع أحمر الشفاه لإبراز أنوثتها، ولم تتكلف إنجي خطاب بوضع الإكسسوارات المكلفة، وعلقت قائلة "مسائكم فل"
يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي. كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبدالعزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.
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