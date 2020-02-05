شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين يستمر بالدراما الاجتماعية للمرأة مع ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقدم عمرو محمود ياسين مسلسل "نصيبى وقسمتك" باجزائه الثلاثة، التى تناول فيهم العديد من القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة، والتى لاقت نجاحاً كبيراً مع الجمهور الذى تفاعل مع حلقات الثلاثة أجزاء من العمل رغم أن جزء له طبيعة خاصة فى موضوعاته، إلا أنه يناقشها بطريقة بسيطة ويختار القصص التى تكون محل اهتمام المشاهد.

ويستمر عمرو محمود ياسمين فى نفس الطريق، خلال مسلسل "ونحب تانى ليه" مع ياسمين عبد العزيز، حيث اختارت "ياسين" لرغبتها فى تقديم عمل اجتماعى رومانسى، وهو بالفعل ما يتحقق فى "ونحب تانى ليه" الذى يناقش الكثير من قضايا المرأة ، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التى يقابلها المرء فى حياته سواء سيدة أو رجل، وكيف يتعامل معها البشر، خاصة مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية وخلافه .

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مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.