شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو كوميدى لـ"كريم محمود عبد العزيز" وأوس أوس بمشهد من مسلسل الضوء الشارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد كوميدى، شارك الفنانان كريم محمود عبد العزيز، ومحمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" فيديو تمثيلى من مسلسل الضوء الشارد، حيث لقى تفاعل كبيرا على السوشيال ميديا.

وجسد الفنان كريم محمود عبد العزيز دور "رفيع بيه"، بينما جسد الفنان أوس أوس دور "فرحة"، أبطال مسلسل الضوء الشارد.

يشار إلى أن أوس أوس وحمدى الميرغنى يجسدا خلال أحداث مسلسلهما "اتنين فى الصندوق" المقرر المنافسة به رمضان المقبل، شخصية عاملى نظافة يكتشفان مع تطور دراما العمل أنهما أبناء رئيس دولة زيمبابوى، ليتبدل حالهما، وتتغير نظرة الناس لهما، بعد أن كان يلفظهما المجتمع ويتجاهلهما حيث أصبح الكل يتودد لهما.

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مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل تغييره وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.

وكما شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز فى فيلم "موسى" المقرر عرضه في أجازه نصف العام المقبلة 2020، وبطولة اياد نصار أحمد حاتم ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضي الذي يظهر بمشهدين فقط انتهى من تصويرهما، الفيلم يكشف عن أول روبوت فى الشرق الوسط، ويمر الفيلم بعدة مراحل، وخلال الأحداث يمر الابطال بظروف وأحداث تنقلب ضدهم وخلافه، الفيلم يعد نوعية جديدة فى السينما يقدمها صناعه لأول مرة.