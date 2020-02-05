شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا تلتحق بأسرة مسلسل "دهب عيرة " مع يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التحقت الفنانة الشابة هنادى مهنا بأسرة مسلسل "دهب عيرة" مع النجمة الكبيرة يسرا، من تأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب، ومقررعرضه فى شهررمضان المقبل، حيث يعمل مخرج العمل على الانتهاء من اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة بعد انضمام كلاً من حلا شيحة وبيومى فؤاد وجومانا مراد.

وفى سياق متصل تصور هنادى مشاهدها فى مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وانتاج شركة سينرجى والمقررعرضه فى شهر رمضان المقبل، ويجمعها هذا العمل بخطيبها الفنان أحمد خالد صالح ويشارك فى البطولة مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة وليلى أحمد زاهر.



الفنانة هنادى مهنى

كما انتهت هنادى من تصوير مشاهدها فى مسلسل "بيضة دهب" من 13 حلقة، والذى يعتمد على البطولة الشبابية ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية ويشارك فى بطولته إسلام إبرهيم، محمد جمعة، صلاح عبد لله، نانسي صلاح، سامي مغاورى، أحمد البسة وعدد آخر من الفنانين، والعمل فكرة إسلام إبراهيم وتأليف محمد أبو السعد، وليد أبو المجد وإبراهيم ربيع وإخراج مصطفى فكرى.

ويعرض للفنانة هنادى مهنا حالياً فى دورالعرض فيلم "بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، مايان السيد، مى الغيطى، هدى المفتى، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، تدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات فى الثانوية العامة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.