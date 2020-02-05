"كنت حاسة وسأشتاق لبحة صوتك".. نجوم الفن ينعون نادية لطفي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على نعى الفنانة الكبيرة نادية لطفي، التي رحلت عن عالمنا، أمس ، بأحد المستشفيات، عن عمر يناهز الـ83 عاما، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم بعض ما كتبه نجوم الفن في وداع نادية لطفي:

روجينا

نشرت الفنانة روجينا صورة الفنانة نادية لطفي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنانة نادية لطفى فى ذمة الله، ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة، اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

آسر ياسين

كما نشر الفنان آسر ياسين صورة الراحلة نادية لطفي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداعا لأجمل وأرق نجمة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيفي عبده

فيما علقت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنانة القديرة نادية لطفي في ذمة الله، الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

سارة درزاوي

ونشرت الفنانة سارة درزاوي صورة لنادية لطفي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الفنانة الجميلة نادية لطفي".

عمرو سعد

ونشر الفنان عمرو سعد، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة، وعلق: "في ناس تموت ولكنها لا ترحل، الله يطيب روحك".

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عبير منير

وعلقت الفنانة عبير منير، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "وداعا جميلة جميلات السينما، ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها فسيح جناته على قد ما اسعدتينا، نرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

شيرين رضا

ونشرت الفنانة شرين رضا صورة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "الله يرحمك يا جميلة جميلات الزمن الذهبي".

محمد عبدالرحمن

ونشر الفنان محمد عبدالرحمن صورة الفنانة نادية لطفي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "البقاء والدوام لله.. نادية لطفي".

ندى بسيوني

وكتبت الفنانة ندى بسيوني منشورًا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "ألف رحمة على الفنانة الرائعة الباقية في ذاكرتنا بأعمالها العظيمة، الرائعة نادية لطفي، اللهم اجعل مثواها الجنة".

رانيا محمود ياسين

وعلقت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "سبحان الله صاحية وحسيت اني هقرأ خبر وفاتك، البقاء لله كان ليه نصيب اسمع صوتك لآخر مره وإنتي بتعزي غاده نافع وكنت حزينة جدا إنك مش عارفه تجي تؤدي واجب العزاء لصديقتك الفنان ماجدة، بسبب مرضك، الله يرحمكم ويسكنكم فسيح جناته ويرحمكم رحمه واسعة".

سلاف فواخرجي

ونعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، الفنانة نادية لطفي، التي رحلت عن عالمنا، أمس.

ونشرت سلاف صورة تجمعها بالراحلة نادية لطفي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "نادية لطفي الكبيرة بتواضعها، الجميلة بإنسانيتها، الرقيقة بعطائها، الفارسة بفكرها، لا وداع وأنتِ الباقية في القلب والوجدان والاذهان، سأشتاق لك كما دوما، لحديثك الرائع ولبحة صوتك المميزة على الهاتف، وحبك الذي يغمرني ويملأ قلبي فرحا كالأطفال في كل مرة، لروحك الرحمة والسلام".