محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: شيماء سيف نشر المنتج محمد كارتر، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة شيماء سيف. ياسمين صبري نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها بصحبة "كلبها". هند عبدالحليم نشرت الفنانة هند عبدالحليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة حازت على إعجاب جمهورها. سارة الشامي نشرت الفنانة سارة الشامي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة ها داخل سيارتها. Advertisements منة فضالي نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها "بت القبايل". وعد البحري نشرت الفنانة السورية وعد البحري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي "كمامة". نجوى كرم نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة عشرينية. ركين سعد نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تضع "جناحات". أحمد سعد نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بصديقه الفنان تامر عاشور. زينب نصر فياض نشرت اللبنانية زينب نصر فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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كانت هذه تفاصيل خبر وعد البحري ترتدي كمامة وسيلفي ياسمين صبري مع "كلبها".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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