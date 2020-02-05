فيديو| "واضعا شاش على أنفه".. تركي آل الشيخ يطمئن أصدقاءه ومحبيه على حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ظهر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، لأول مرة، بعد الوعكة الصحية الأخيرة، التي مر بها، خلال فيديو عبر يوتيوب، أرسله لـ"الخليج 365" المنتج الفني حمادة إسماعيل.

وظهر آل الشيخ وهو مجهد ويضع "شاش" على أنفه، وقال: "أشكر كل من سأل عني، والملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، وكل أصحاب السمو والمعالي وزملائي وأصدقائي".

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وأضاف: "الحمد لله بخير، إن شاء الله أرجع قريب خلال أسبوعين، وحشتوني ووحشتني المملكة العربية السعودية، شكرا لكم".

وأجرى تركي آل الشيخ مؤخرا عملية جراحية في أوروبا.