بالفيديو: هيفاء وهبي تنفعل غاضبة خلال حفلها في المكسيك

انفعلت المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، على خشبة المسرح، خلال إحياء أحدث حفلاتها الغنائية، التي أقامتها في المكسيك.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لهيفاء وهبي من الحفل، وهي تنفعل على مساعديها بسبب عطل فني في السماعة التي تضعها في أذنها، الأمر الذي أفقدها سماعها لصوتها خلال الغناء، وطالبتهم بسرعة التدخل لحل المشكلة، بعد أن أشارت إليها أكثر من مرة، قبل أن تنفعل عليهم.