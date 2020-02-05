فن ومشاهير

ابنة السفير تتصدر جوجل بالسعودية

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تصدرت الحلقة السابعة من المسلسل التركي ابنة السفير في غضون ساعات بسيطة الصدارة عبر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية ، حيث ازدادت عمليات البحث عن الحلقة الجديدة من المسلسل الذي جذب انتباه الجمهور في مختلف البلدان العربية.

 

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فيما استطاع المسلسل أن يخطف قلوب المشاهدين منذ الحلقة الأولى، وذلك بسبب الكثير من المشاهد المثيرة والأحداث المشوقة، والتي كان

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من شأنها لفت انتباه المتابعين من جميع أنحاء العالم، مما يجعل هناك حالة من الشغف لمعرفة ما سيحدث فيزيد بحث الجمهورعن المسلسل مع كل حلقة جديدة.

وتدور قصة مسلسل ابنة السفير حول عدد من القضايا السياسية الدبلوماسية إضافة إلى قصة رومانسية لتعطي للمسلسل نكهة مختلفة وتندمج الأحداث سويًا، وتتلخص الاحداث حول شخص يختفي في السفارة

الأجنبية لأحد البلدان، ويضطر شقيقه للبحث عنه وخلال رحلة البحث يلتقي البطل مع البطلة ويعيش كلاهما في قصة حب كبيرة.

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فيما تبث قناة ستار تي في مسلسل ابنة السفير، حيث يمكن استقبالها عبر التردد التالي ترك سات ١٢٠١٥، ومعامل الترميز، ٢٧٥٠٠ أفقي، وعلى انتيل سات، التردد ١٢٢٨٦، ومعامل الترميز ٣٠٠٠ أفقي

ويذكر أن أبطال المسلسل نسليهان أتاجون وأنجين أكيوريك حققوا جماهيرية كبيرة في الوطن العربي عقب عرض عدد من الأعمال "المدبلجة" بالقنوات الفضائية المختلفة.

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