صور .. محمود التهامى يشعل حماس جمهور في ختام معرض الكتاب

أحيا الشيخ محمود التهامي، حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك ضمن ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ بدورته الـ 51.

وقدم الشيخ محمود التهامي باقة مختارة من أجمل ما أغنيه الدينية، ومنها: أسوتي وملاذي٬

سيدنا النبي٬ رسمتك يا حبيبي في خيالي٬ يا سيد السادات٬ يا خير خلق الله٬ لا في سماء الحب روحي ترقص نشوة٬ أبا الزهراء٬ يا رسول الله٬ صرخة بغداد٬ تولي الرسول أمرنا٬ شرفتنا بالمصطفى يا خالقي٬ سلامي على المختار، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

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يذكر أن الشيخ محمود التهامى هو مؤسس أول مهرجان لشباب الإنشاد الدينى الذى أقيم عام 2014 فى الساقية.