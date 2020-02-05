انتصار السيسي تنعي نادية لطفي بكلمات مؤثرة

نعت قرينة الرئيس الجمهورية انتصار السيسي، الفنانة الراحلة نادية لطفي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت قرينة الرئيس انتصار السيسي:" أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي، التي رحلت

عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها تاريخا حافلا بالإنجازات والمعاني الراقية التي قدمتها في أعمالها الفنية، والتي سيبقى أثرها باقيا في وجداننا، فالفنان يرحل بجسده، لكنه يبقى خالدا في ذاكرة الجماهير.. رحم الله الفنانة الكبيرة نادية لطفي وغفر لها، وأسكنها فسيح جناته".

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يذكر أن الفنانة القديرة نادية لطفي، رحلت عن عالمنا، صباح اليوم، وذلك عن عمر يناهز الـ 83 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت الفنانة نادية لطفي دخلت في غيبوبة بعد تدهور حالتها الصحية أخيرًا، حيث تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات.