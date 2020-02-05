ميرنا وليد - بيروت - دعت الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية ​كارين سلامة​ الفنانين بأن يأتوا براقصين محترفين بعروضهم الغنائية على المسرح كما تفعل النجمة العالمية ​شاكيرا​ والنجمة ​جاي لو​، اضافة ايضا العمل على الإبهار لخلق عمل مميز ومبهر.

وكتبت كارين على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "اكيد المال المكبوب على استعراض شاكيرا وجاي لو كثير، طيب نفذوا ربعه، طيب مش استعراض، كليب، جيبوا راقصين محترفين هيك، مش تبع حفلات الأبيض والأسود، شتغلوا شوي على الابهار، الجيل الجديد صار بعيد كثير، وانتوا بعدكم هون، بتعرفوا قديه الفنانين برا بيتدربوا قديش بيشتغلوا على حالهم؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر كارين سلامة برسالة للفنانين: "طيب نفذوا ربعه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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