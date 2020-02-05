ميرنا وليد - بيروت - نشرت الاعلامية الكويتية ​مي العيدان​ صورة لها برفقة الفنان الكويتي سعيد المُلا، شكرته من خلالها على مساندته لها اثناء وجودها في المستشفى، واصفة اياه بالأخ والمحترم.

وعلّقت مي على الصورة قائلة: "اليوم يحب ان اشكر شخص وقف بجانبي خلال الخلال الخمسة ايّام السابقه و انا بالمستشفى و عذابات المرض و الالمه حبيت اشكر اخوي الفنان سعيد المُلا قسما بالله لو عندي اخو لهذه الدنيا من لحمي و دمي ماكان سوى ربع اللي سواه انت انسان محترم و صاحب اخلاق عاليه و حزام الظهر مشكور على كل اللي قدمته لي و تعبك معاي الله يحفظك".

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كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قالته مي العيدان بعد خروجها من المستشفى-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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