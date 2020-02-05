عبير صبري تبارك لزوجها بافتتاحه مسجد

ميرنا وليد - بيروت - توجهت الممثلة المصرية ​عبير صبري​ بالتهنئة لزوجها المحامي أيمن البياع بافتتاحه مسجد في جنوب تايلاند.‏

ونشرت عبير صور للمسجد على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة : "مبروك حبيبي مسجدك في جنوب ‏تايلاند، ربنا يجعل نيتك وكل من سجد لله فيه وسعيك وحبك للخير في ميزان حسناتك، كل يوم بتعلم منك وبحترمك أكتر".‏

الجدير ذكره ان عبير صبري بدأت مؤخرا تصوير دورها في مسلسل "​الأخ الكبير​" الى جانب كل من الممثلين المصريين محمد رجب وأيتن عامر وإيهاب فهمي.

مسلسل "الأخ الكبير" يتألف من 45 حلقة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

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