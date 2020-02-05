إلهام شاهين ترثي نادية لطفي بكلمات مؤثرة وتنشر آخر صورة لها معها

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة المصرية ​إلهام شاهين​ عن حزنها الشديد لوفاة الممثلة المصرية ​نادية لطفي​، وشاركت شاهين محبيها بآخر صورة لها مع الراحلة والتي كانت زارتها للاطمئنان على صحتها واحتفالا بعيد ميلادها وعلقت عليها :"حبيبتي الغاليه في ذمة الله .. سأفتقد حنانك و إحتوائك لي و سؤالك عني يا أغلى الناس و أجمل قلب و أعظم فنانة .. لن يأتي الزمن بمثلك فنيا و إنسانيا .. علمتينا و أسعدتينا و أثرتي فينا . . أفتخر إني تلميذتك و أكبر لحظات سعادة فى حياتي كانت في قربي منك .. وداعا يا غالية .. لن ننساكي أبدا و ستظلي حاضرة معنا بفنك الجميل الذي يسعدنا .. و إنشاءالله مثواكي الجنة .. والله يصبر كل محبينها".

وكانت إلهام شاهين زات نادية لطفي في المستشفى واحتفلتا سوياً بعيد ميلادهما الذي صادف في اليوم نفسه في 3 كانون الثاني الماضي إذ بلغت إلهام الـ59 من عمرها فيما كانت الممثلة الراحلة أتمت 83 عاماً، ونشرت شاهين مقطع فيدي للحوار بينهما في ذلك اليوم وقالت إلهام في الفيديو :"النهاردة يوم مميز .. نادية لطفي أجمل جميلات السينما المصرية .. وحبيبة قلبي وليا الشرف اني اتولد ف نفس اليوم عشان اخد كل الصفات الجميلة اللي فيها .. بحبك وبتعلم منك مش بس الفن فـ مواقفك وشهمتك".

أما نادية لطفي فأجابتها :"الهام اول ما ظهرت كانت مبشرة بأعظم ممثلة جات في مصر السيدة فاتن حمامة وهي قدمت أعمال منفردة ومميزة وبعيده عن فاتن حمامة وبقى ليها شخصية مستقلة عيزاها تفكر شوية قبل ما تتنرفز ..وترجعلي تتنتقش معايا".

وأضافت:"الهام شاهين بتدخل تدور على المشاكل عشان تحل مشاكل الاخرين عشان هي قلبها واسع وعندها عطاء كبير .. بتمنالها كل السعادة".