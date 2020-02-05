مايا دياب بمفاجأة جديدة للجمهور-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ عن اسم اغنيتها الجديدة وهو "​أنا مايا دياب​"، اذ انها نشرت الاعلان الدعائي لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت قائلة : "انا ما بحمل بكي، وما بيلبقلي كون زعلاني.. أنا مايا دياب".

وكانت قد أعربت مايا مؤخرا عن سعادتها الكبيرة بنجاح تجربتها المسرحية الأولى أمام الممثل المصري حسن الرداد في مسرحية "لوكاندة الأوباش" التي تمّ عرضها مؤخراً في السعودية.

وقالت إنها سعيدة جداً بنجاح المسرحية والأصداء الايجابية التي رافقت عرضها، وخصوصاً بعد نفاذ بطاقات الدخول منذ العرض الأول وعلى مدى أربع ليالي، بالإضافة الى أنها اعتبرت أن هذا العمل من أهم وأجمل التجارب التي خاضتها خلال مسيرتها الفنية بشكل عام.

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