ميرنا وليد - بيروت - تحضر الفنانة اللبنانية ​مي حريري​ أغنية جديدة تحت عنوان '' بعيش لوحدي " وستبدأ بتسجيلها في الستودو الأسبوع المقبل.

الأغنية من كلمات نينا نبيل ألحان وتوزيع Osane تسجيل طوني سابا.

وكانت حريري وصلت إلى لبنان بعد أن قامت بجولة فنية ناجحة في أوروبا أحيت خلالها سلسلة من الحفلات في بعض العواصم الأجنبية رغم رفضها السفر إلى المكسيك وإحياء حفل غنائي في كنكون، وكذلك في المملكة العربيّة السعوديّة لأسباب خاصّة.

من ناحية أخرى عبّرت مي حريري عن حزنها لوفاة الممثلة المصرية نادية لطفي فنعتها مقدمة أحر التعازي للشعب المصري وأهلها مؤكدة أن خسارتها مؤلمة للوسط الفني كأيقونة السينما المصرية من العصر الذهبي.



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد عودتها من جولة أوروبية..مي حريري تتحضر لجديدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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