تراند اليوم : بنات عامر منيب في ضيافة منى الشاذلي.. صور

تحل بنات الفنان الراحل عامر منيب “مريم وزينة ونور”، ضيفات على برنامج “معكم منى الشاذلي”، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، يوم الخميس المقبل، الموافق 6 فبراير الجاري، وتتحدث الفتيات الثلاث عن كواليس حياتهن الأسرية، وعلاقتهن بوالدتهن، وتأثرهن بوالدهن حتى الآن، حيث تروي ابنته الكبرى، مريم، كواليس أغنيتها “عامل أيه في حياتك”، والتي أهدتها لروح والدها الراحل.

كما يقدمن عددًا من الأغاني لوالدهن خلال اللقاء. وكذلك بعض الأغنيات الشعبية مثل مهرجان “بنت الجيران” لحسن شاكوش، وفي الجزء الثاني من الحلقة تحل حفصة أمبركاب، صاحبة أول قاموس عن حكايات الأجداد في النوبة، والتي بدأته بكتيب يضم 230 كلمة نوبية.

واعتمدت امبركاب في توثيقها للكلمات على مقاطع مصورة للأجداد في النوبة من خلال سرد حكايات طفولتهم باللغة النوبية؛ واستخلاص المصطلحات والمفردات التي تكاد تندثر بين الأجيال الحالية.

ويرافق حفصة خلال الفقرة المطرب الممثل أمير صلاح الدين، للحديث عن المبادرة التي اعتبرها “مدهشة”، داعيا الشباب لدعم تلك التجربة التي توثق وتحافظ على اللغة النوبية من الاندثار.

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