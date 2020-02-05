تراند اليوم : خالد عليش قريبا على تليفزيون الحياة

تستعد قناة الحياة لإطلاق برنامجها الجديد ” مين على الباب” الذي يقدمه الأعلامى خالد عليش ويعتمد البرنامج على المفاجآت حيث يفاجئ الضيوف في بيوتهم ويطرح عليهم أسئلة خفيفة مقابل جوائز.

وأفاد حازم شفيق رئيس شبكة تليفزيون الحياة أن البرنامج يهدف بالأساس إلى التسلية وادخال البهجة على المشاهدين حيث يعتمد على خفة دم خالد عليش وحب الشباب له حيث أنه من الوجوه والأصوات الإعلامية التي يحبها الشباب ويحقق انتشارا كبيرا بينهم.

وأكد شفيق أنه سعيد بالمشاهدات الضخمة التي حققها البرومو الدعائي للبرنامج والتفاعل عليه من مئات الآلاف من الشباب موضحًا أهمية حصول المشاهد على برامج مسلية بجوار المحتوى الجاد والتنموي الذي تقدمه قنوات الحياة في برامج أخرى.

وعن ضيوف البرنامج اضاف حازم شفيق أنهم سيشملون كل الطبقات الاجتماعية بداية من سكان الاسمرات وروضة السيدة وحتى الاسكان المتوسط والفاخر كما ستنتقل كاميرات البرنامج بين محافظات مصر كلها.

وأكد أن هذا تنفيذا لتوجه الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية بأن تهتم كل برامج المجموعة بكافة محافظات مصر.