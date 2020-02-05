تراند اليوم : دينا فؤاد تبدأ تصوير “الاختيار” الذى تدخل به السباق الرمضانى

تواصل الفنانة دينا فؤاد استكمال تصوير مشاهدها فى مسلسل “الاختيار” وتجسد فيه شخصية زوجة الارهابى هشام عشماوى وسوف تدخل به السباق الرمضانى المقبل وهو مسلسل الذى يدور حول الشهيد أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد فى كمين مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي فى سيناء ..

ويتناول المسلسل الجانب الإنساني للشهيد بالإضافة إلى خدمته العسكرية وهو المسلسل الذى يقوم ببطولته النجم أمير كرارة الذي يجسد شخصية المنسي بينما يجسد الممثل أحمد العوضي شخصية الإرهابي هشام عشماوي وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي الذي أخرج قبل ذلك لكرارة مسلسل «كلبش» بأجزائه الثلاثة وهو من انتاج شركة سنرجى وقد خصص له المنتج تامر مرسى ميزانية كبيرة ليخرج المسلسل بالشكل الذى يليق بقصة الشهيد المنسى ويأتى ضمن خطته الانتاجية الضخمة التى تستهدف تقديم أعمال قوية وناجحة .

وعلي جانب اخر تواصل وجه القمر دينا فؤاد تألقها وتميزها الذى لفت أنظار الجمهور منذ بدء عرض مسلسلها الأخير “الأخ الكبير” الذى يتم عرضه حالياً ٨ مساء كل يوم على قناة cbc.. وهو مسلسل اجتماعى تشويقى يتناول جريمة قتل يحيطها جو من الاثارة والغموض وينتمي لنوعية دراما الـ 45 حلقة وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق ويقوم ببطولته محمد رجب دينا فؤاد وأيتن عامر هبة مجدى .

و قدمت دينا فؤاد فى المسلسل شخصية “عبير” بشكل لافت للنظر وهى شخصية زوجة الفنان محمد رجب وقد استطاعت دينا فؤاد من خلالها أن تؤكد لجمهورها أنها فنانة موهوبة تمتلك مقومات النجمة الحقيقية القادرة على التنوع والتجديد فى تجسيد الشخصيات التى تقدمها سواء فى السينما أو فى الدراما التليفزيونية .

الجدير بالذكر أنه تزامناً مع بدء عرض أولى حلقات مسلسل “الاخ الكبير” كان الجمهور قد أطلق عليها لقب “وجه القمر” وهو اللقب الذى اسعدها كثيراً وجعلها تعيش الان حالة من التألق والنجومية وقد علقت على ذلك بقولها أن هذا اللقب وسام على صدرها ويفرض عليها أن تسعى جاهدة لتقديم أعمال وشخصيات جديدة حتى تستطيع الحفاظ علي هذا اللقب وتكون عند حسن ظن جمهورها .

وكانت الفنانة الشابة دينا فؤاد قد عبرت عن تلك الحالة من السعادة التى تعيشها الان بشكل لافت للنظر بنشر مجموعة من صورها الحديثة عبر مواقع التواصل الاجتماعى متمنية النجاح للمسلسل الذى يحظى بنسبة مشاهدة عالية وهو ما تعكسه ردود الافعال الكبيرة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة موقع يوتيوب بشكل لافت للنظر .