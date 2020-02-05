بعدما هوجمت بشكل حاد.. لطيفة ترد على منتقدي كلمات أغنيتها الجريئة

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2020 12:57 صباحاً - طرحت المطربة التونسية لطيفة مؤخراً أغنيتها الجديدة “في الأحلام”، بطريقة الفيديو كليب، وبمجرد عرض الكليب هوجمت بشكل حاد من الكثيرين من جمهورها وذلك لجرأة الفكرة والكلمات، والتي تعتبر جديدة على آذان المستمع العربي.

وفي سياق ردها على تلك الانتقادات، قالت لطيفة، خلال لقائها في حلقة من برنامج MBC Trending، إنها أصرت على تصوير هذه الأغنية بالتحديد، لأن كلماتها تعبر عما يحدث في الواقع، إذ تتعرض الكثير من النساء للخيانة من قِبل أزواجهن.

وأضافت، أنه من الجيد أن نتناول القضايا الواقعية في الأعمال الفنية، مؤكدة أن الخيانة تتكرر كثيرًا في عصرنا هذا، ولذلك فإن من ينتقد أغنيتها يشعر بالخوف بالتأكيد، معلقة: “كل واحد واثق من نفسه ميخافش من غنوة زي دي”.

أغنية “في الأحلام” تم طرحها عبر قناة لطيفة الرسمية على موقع يوتيوب، وهي إحدى أغاني ألبومها الجديد “أقوى واحدة”.