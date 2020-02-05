الموت يفجع مصطفى الخاني بثلاثة من أعمامه

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2020 12:57 صباحاً - كشف الفنان مصطفى الخاني الذي اشتهر بشخصية “النمس” في مسلسل “باب الحارة” عن تعرض عائلته لفاجعة حزينة بعد وفاة ثلاثة من أعمامه في شهر واحد، فسارع عدد كبير من النجوم السوريين الى تقديم العزاء له وترك تعليقات المواساة والحزن.

ونشر من خلال صفحته على “فيسبوك” منشوراً عبر فيه عن حزنه لهذه الفاجعة الصعبة التي تمر بها عائلته وقال: “لا حول ولا قوة إلا بالله، ثلاثة من أعمامي أخوة أبي يرحلون في شهر واحد، بعد أقل من اسبوع من وفاة عمي رضوان، العم عبد اللطيف الخاني أبو عامر ألف رحمة لروحك الطيبة”.

وأضاف: “عندما تقف أمام صدمة الموت، في لحظة وفاة أشخاص تحبهم، ومواراتهم أمام أعينك تحت التراب، وأنت تعلم يقيناً أنه سيأتي ذلك اليوم وسيضعونك تحت التراب ويذهب الجميع لتبقَ وحيداً… حينها لن يبقَ لك إلا عملك الجيد والمحبة التي زرعتها بين الناس”.

وتابع: “ازرعوا المحبة ما استطعتم فعندما يقف المرء أمام هكذا لحظات يدرك جيداً مدى سخافة ما نختلف جميعاً من أجله ، ومدى صغر ما نركض لاهثين كل عمرنا لتحقيقه”.

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وختم تعليقه على الصور “إنا لله و إنا إليه لراجعون، أعمامي الكرام لكم الرحمة ولذكراكم المجد وعلى روحكم السلام”.

وتابع: “ازرعوا المحبة ما استطعتم فعندما يقف المرء أمام هكذا لحظات يدرك جيداً مدى سخافة ما نختلف جميعاً من أجله ، ومدى صغر ما نركض لاهثين كل عمرنا لتحقيقه”.

وختم تعليقه على الصور “إنا لله و إنا إليه لراجعون، أعمامي الكرام لكم الرحمة ولذكراكم المجد وعلى روحكم السلام”.

وكان النجم السوري عانى مع عائلته في العام الماضي من إختطاف شقيقه على يد مجموعة مسلحة داهل الاراضي السورية، وأعلن “النمس” بعد الفترة عن إطلاق سراحة.