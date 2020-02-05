شاهدوا.. نوال الزغبي تتغزل بوائل كفوري بعفوية تقبله وتحتضنه في المكسيك

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2020 12:57 صباحاً - فاجأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهور مواطنها الفنان وائل كفوري خلال حفله في المكسيك، حيث صعدت على المسرح وقدمت معه الديتو الشهير “مين حبيبي أنا” والذي حقق نجاحاً كبيراً في فترة التسعينيات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل المميز، ووثق من خلال لحظة صعود “النجمة الذهبية” على المسرح واقترابها من النجم اللبنانية وقامت بتقبيله واحتضانه وسط موجة من الصيحات والهتافات من الجمهور الذي بدا في غاية السعادة بهذه المفاجأة وبالأغنية الجميلة.

وأحدث الثنائي ضجة كبيرة على المسرح لا سيما بعدما قامت الزغبي بتغيير كلمات الأغنية وتقول “وائل اللي بحبه أنا”، لتعيد إلى المتابعين الفرصة للحديث عن علاقة الحب التي تجمع بينهما والتي حرصا على نفيها بشكل قطعي، وأكدا أن علاقتهما مبنية على صداقة قوية.