تركي آل الشيخ ينهي رحلة علاجه.. يوجه رسالة ويتحدث بصعوبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أنهى رئيس هيئة الترفيه المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رحلة علاجه التي بدأها منذ بضعة أسابيع، بعد إجرائه عملية جراحية حرجة لإزالة ورم بإحدى المستشفيات بمدينة نيويورك الأمريكية.

وظهر تركي، في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي للمرة الأولى منذ خضوعه للجراحة الحرجة، طمأن خلاله متابعيه ومُحبيه وكشف عن عودته للمملكة خلال أسبوعين، موجها الشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وكافة المسؤولين في بلاده، والعاملين معه.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين المتابعين، وانهالت التعليقات عليه مؤكدين فرحتهم بنجاح العملية التي خضع لها، وتمنوا عودته إلى بلاده بسلامة وعافية لاستكمال نجاحاته في هيئة الترفيه.

وكان آل الشيخ يعاني من نزيف متقطع وعدم انتظام في النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدمين، بجانب ورم في الرأس يقع قريبا من الغدة.

وغادر تركي آل الشيخ، إلى الولايات المتحدة في وقت سابق، من أجل خوض رحلة علاجية، ورغم غيابه بسبب مرضه إلا أنه كان مهتما بشأن أعماله في السعودية ومصر، حيث أصدر بيانا على صفحته "فيسبوك"، بخصوص موقف رئاسته الشرفية للنادي الأهلي المصري، والتي رد الأهلي بأن استقالته لم تقبل وأنه لا يزال رئيسا شرفيا للنادي.

وشارك آل الشيخ قبل أيام، صورة له نشرها عبر حسابه الخاص على إنستغرام، كان فيها متعبا، حيث ظهر واضعا على رأسه ضمادة من "الشاش الطبي"، إضافة إلى بعض الدعامات الطبية التي لوحظت في يديه وأخرى ممتدة من رأسه.

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وأهدى آل الشيخ، منذ أيام، أغنية جديدة من كلماته للنادي الأهلي، عبر خلالها عن حبه للنادي الأهلي، وجاء في كلماتها: "نادي القرن رقم واحد في العالم أجمــع.. جماهير مخلصة بتخلي الملعب كله يولع.. أسياد أفريقيا ولينا في كل مكان علامات.. روح الفانلة الحمرا دي سر الإنجازات".