محمد رمضان يتجاهل وفاة نادية لطفي ويروج لعمل فني جديد

الفنان محمد رمضان، خبر وفاة شقراء السينما المصرية النجمة نادية لطفي، والتي وافتها المنية ظهر اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ83 عامًا، على عكس العديد من النجوم في مصر والوطن العربي الذين نعوها، تقديرًا منهم لأعمالها الفنية التي تركت أثرًا كبيرًا وستظل عالقة في الأذهان.

ولاحظ متابعو الفنان تجاهله للخبر، من خلال ترويجه لعمل فني جديد سيعلن عنه غدًا، حسبما أكد، حيث نشر صورة من العمل على حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة “فيس بوك، انستجرام”، معلقًا: “قريبًا ستينج.. غدًا”.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتجاهل فيها نجم بحجم محمد رمضان، خبر وفاة فنان معروف، ففي شهر نوفمبر الماضي، عند وفاة الفنان الشاب هيثم نجل النجم هيثم أحمد زكي، تجاهل رمضان نعيه مما عرضه للكثير من الانتقادات.

وحدث ذلك على الرغم من حب محمد مضان الشديد للنجم الراحل أحمد زكي، وكان الجميع يجتمع على أنهم متشابهين بشكل كبير، ونشر رمضان حينها فيديو خلال تواجده بدولة المغرب، لحضور الذكرى الـ44 لعيد المسيرة الخضراء لعام 2019 مع عدد من لاعبي كرة القدم العالميين.

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