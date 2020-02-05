إطلاق أغنية عالم مجانين الدعائية لفيلم رأس السنة

أطلقت الجهة المنتجة لفيلم "رأس السنة" الأغنية الدعائية له قبل يومين من إطلاقه في جميع دور العرض، وتحمل اسم "عالم مجانين".

أغنية "عالم مجانين" الدعائية لفيلم رأس السنة، وهي من كلمات وألحان وغناء أبو، ومن المرتقب طرح الفيلم في الخامس من فبراير الجاري.

وتدور أحداث فيلم راس السنة في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، تجمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس السنة عام 2009، ومع مرور الوقت تصبح علاقات الأبطال أكثر تشابكا وتعقيدا، وتتكشف العديد من الحقائق، مما يغير نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في ختام النسخة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ويعود الفيلم بالمنتج والسيناريست محمد حفظي إلى الكتابة السينمائية، بعد توقف دام خمس سنوات، إذ كان آخر أعماله فيلم أسوار القمر في 2015، ورأس السنة هو التجربة الأولى لمخرجه صقر، وبطولة إياد نصار، أحمد مالك، علي قاسم، شيرين رضا، بسمة وإنجي المقدم.

والفيلم من إنتاج Lagoonie Film Production وفيلم كلينك، توزيع داخلي شركة دولار فيلم، وتوزيع خارجي روتانا، وتتولى مهام تسويقه شركة MAD Solutions.

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