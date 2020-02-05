نشرت الفنانة ريم البارودي مقطع فيديو تهنىء زينة في عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصو والفيديوهات الشهير "انستجرام".
علقت "البارودي" على الفيديو:" كل سنه وانتي زينه...كل سنه وانتي من أطيب واجدع واحن البني ادمين اللي ممكن الواحد.. يقابلهم في الحياه سنه سعيده عليكي يازينه السينما المصريه ".
يذكر ان أخر اعمال الفنانة ريم البارودي، مسرحية :" جوازة مرتاحة "، وشاركها العمل عدد من الفنانين، وهم "أحمد صفوت، منه عرفة، هشام اسماعيل ".
قد يهمك أيضا:
ريم البارودي تهنئ زينة بعد عرض "الفلوس"
ريم البارودي تضع نفسها أمام هجوم المُعلقين
كانت هذه تفاصيل خبر ريم البارودي تحتفل بعيد ميلاد زينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.