ريم البارودي تحتفل بعيد ميلاد زينة

نشرت الفنانة ريم البارودي مقطع فيديو تهنىء زينة في عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصو والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علقت "البارودي" على الفيديو:" كل سنه وانتي زينه...كل سنه وانتي من أطيب واجدع واحن البني ادمين اللي ممكن الواحد.. يقابلهم في الحياه سنه سعيده عليكي يازينه السينما المصريه ".

يذكر ان أخر اعمال الفنانة ريم البارودي، مسرحية :" جوازة مرتاحة "، وشاركها العمل عدد من الفنانين، وهم "أحمد صفوت، منه عرفة، هشام اسماعيل ".

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