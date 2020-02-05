ياسمين تحتفل بعيد ميلاد زينة بـ "طيارة شوية عليك

احتفلت ياسمين رضا، بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة زينة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ياسمين فيديو، حيث ظهرت زينة بجوار الفنان سعد لمجرد، وعلى أنغام أغنية لمعلم، وعلقت عليه، قائلة: عيد ميلاد سعيد يا زوزيي ..تستاهل طيارة لا طيارة شوية عليك.

وكان سعد لمجرد طرح سابقًا كليب بعنوان لمعلم، وهو من إخراج أمير الرواني، والأغنية من كلمات، وألحان وتوزيع جلال الحمداوي، كما كسر الكليب حاجز الـ 800 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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