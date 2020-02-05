شكرا لقرائتكم خبر عن نادية لطفى.. مواقف إنسانية لا تنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواقف إنسانية عديدة للفنانة الراحلة نادية لطفى، فالإنسان يرحل بجسده ويبقى عمله، تلك المواقف التى يشكف عنها أرشيف الصحافة المصرية، أبرزها زيارة جميلة الجميلات بصحبة أمينة رزق، لفتاة العتبة صاحبة واقعة التحرش الأشهر عام 1992، وذلك بحسب جريدة "مصر الفتاة" فى ذلك الوقت.

ففى عام 1992 وقعت أشهر حالة تحرش جماعى فى مصر المعروفة إعلاميا بفتاة العتبة، إذ تحرش 4 شباب بفتاة فى ميدان العتبة فى وضح نهار وخلال شهر رمضان الأمر الذى وصفته بعض الصحف بالاغتصاب الجماعى، ولزمت البنت بيتها خوفًا من "الوصمة الاجتماعية".

وفى واحدة من حالات الدعم النفسى للفتاة ذهبت الفنانة نادية لطفى والفنانة أمينة رزق لبيت البنت، وقدمتا الفتاة للمجتمع كبطلة وضحية، ونشرت صحيفة "مصر الفتاة" صور زيارة النجمتين الكبيرتين تحت عنوان "مظاهرة حب لشاهيناز.. أمينة رزق ونادية لطفى فى زيارة لمنزل فتاة العتبة" ضحية الواقع والظروف.

ورحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة نادية لطفى، عن عمر ناهز الـ 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى قد تدهورت فى الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ استعادت وعيها بشكل طفيف، ولكنها توفيت صباح اليوم .

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أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، أن جنازة النجمة الكبيرة نادية لطفى سيتم تشييعها بعد ظهر غدٍ الأربعاء من مسجد مستشفى المعادي العسكري، ليتم دفنها بمقابرالأسرة، وتتلقى أسرتها العزاء مساء بعد غد الخميس فى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

وظهرت نادية لطفى فى فيديو قبل أيام من رحيلها، نعت فيه صديقتها الراحلة ماجدة الصباحى التى وافتها المنية الأيام الماضية، وأعربت نادية لطفى عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة الصباحى، وأشادت نادية لطفى بزميلتها الراحلة ماجدة الصباحى التى كانت تتمتع بروح جميلة، إضافة إلى السلوك المحترم، وعلاقاتها الشخصية مع كل زملائها المنتمين للوسط الفنى.

واحتفلت نادية لطفى يوم 3 يناير بعيد ميلادها والذى يصادف أيضًا يوم ميلاد الفنانة الهام شاهين التى حرصت على زيارة نادية لطفى فى المستشفى واحتفلت معها بهذه المناسبة ونشرت "فيديو" من كواليس زيارتها فى المستشفى عبر حسابها على إنستجرام. موجهة لها رسالة: "بحبك.. كل سنة وأحلى إنسانة وأعظم فنانة فى برج الجدى.. الجميلة الرقيقة القلب نادية لطفى حبيبة قلبى طيبة و بخير وصحة يارب".