جائزة أوروبية لأفضل فيلم يعالج قضايا المرأة في مهرجان أسوان

اختار الاتحاد الأوروبي مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ليمنح من خلاله جائزة لأفضل فيلم من دول الاتحاد، ودول البحر المتوسط، يعالج قضايا المرأة ومشاركتها في المجتمع.



ويتنافس على الجائزة الأفلام الأورومتوسطية المشاركة في مسابقة الفيلم الطويل وعددها 7 أفلام، إضافة إلى 3 أفلام مشاركة في مسابقة الفيلم المصري.

وتشكلت لجنة تحكيم لاختيار الفيلم الفائز برئاسة المنتجة التونسية درة بوشوشة، وعضوية الناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس والممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة السورية جومانا مراد.

وأكدت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أن وجود جائزة باسم الاتحاد الأوروبي في الدورة الرابعة يعتبر من أهم المكاسب التي تحققت هذا العام، خاصة أن المهرجان منذ دورته الأولى يعرض أحدث ما أنتجته السينما الأوروبية من أعمال تعبر عن قضايا المرأة وتطرح إبداعها.

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ووقع اختيار إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على فيلم "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر ليكون فيلم افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان يوم 10 فبراير/شباط المقبل، بجانب تمثيله السينما المصرية في مسابقة الأفلام الطويلة.



وتدور أحداث الفيلم حول زوجة تحاول مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد تعرض زوجها للحبس على ذمة قضية، ويتعرض الفيلم لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصري، فنشاهد من خلال هالة الشخصية الرئيسية، كيفية التعامل مع المرض النفسي، خاصة إذا ما كانت ضحيته أما، كما يقدم العمل عدة شخصيات تمثل نماذج مختلفة، مثل الفتاة التي تبحث عن الحب والزواج حتى ولو سرًا، والمراهقة التي تعاني من أسرتها التي لا تفهم طبيعة سنها.



وتقوم بدور البطولة في الفيلم الممثلة بسمة، ويشاركها محمد سرحان وبسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج هشام صقر، وشارك في إنتاجه مع محمد حفظي.

وكان العرض العالمي الأول للفيلم في الدورة الماضية لمهرجان تورونتو، بينما سيكون العرض الأول له في مصر من خلال مهرجان أسوان.

وأعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة خلال الأيام الماضية عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل والتي يرأسها مخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج وتضم في عضويتها المنتج الروماني أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لاكروز، والنجمة المصرية منة شلبي، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير في عضويتها النجمة المصرية بشرى والناقد السينمائي ماسيمو ليتشي والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.



يذكر أن مهرجان أسوان يكرم في دورته الرابعة التي ستنطلق يوم 10 فبراير/شباط الجاري النجمة الإسبانية فيكتوريا أبريل، والنجمة نيللي كريم، والفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، فيما يكرم في حفل الختام يوم 15 فبراير/شباط المنتجة ناهد فريد شوقي، والمونتيرة رحمة منتصر، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.