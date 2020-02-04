هكذا ودعت نادية لطفي أصدقاءها النجوم عند رحيلهم! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

فارقت الفنانة المصرية نادية لطفي الحياة اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ83 عاما بعد تدهور حالتها الصحية في الفترة الأخيرة ألزمتها دخول المستشفى ونقلها إلى غرفة العناية المشددة.

وفي "فوشيا" رصدنا فيديوهات للفنانة المصرية وهي تودع أصدقاءها الفنانين بوفاء كبير رغم العارض الصحي الذي مرت به.

وظهرت نادية في تسجيل أخيرا، نعت فيه صديقتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي التي وافتها المنية الشهر الماضي، حيث شكل خبر رحيلها صدمة لها، وصرحت أن موتها كان له أثر مؤلم بالنسبة لها.

وكانت الفنانة الكبيرة قد أصيبت بحالة نفسية سيئة لوفاة زوجة نجلها الوحيد قبل أيام. وقد عانت الفنانة المصرية نادية لطفي كثيرا من الأزمات الصحية، وكان آخرها خضوعها لجراحة في العمود الفقري.

وكان جمال النجمة نادية لطفي اللافت السبب في شهرتها الكبيرة، واسمها الحقيقي بولا محمد مصطفى شفيق.

اكتشفها المخرج رمسيس نجيب وقدمها للسينما واختار لها الاسم الفني نادية لطفي اقتباسا من شخصية فاتن حمامة "نادية" في فيلم "لا أنام" للكاتب إحسان عبد القدوس.

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وشكلت نادية لطفي ثنائية جميلة مع الفنانة سعاد حسني وشاركتا معا في مجموعة من الأفلام.

وقدمت نادية لطفي مسيرة فنية حافلة في مشوارها الذي استمر حوالي 60 عاما، أكثر من 70 عملا فنيا متنوعا بين أفلام سينمائية ومسلسلات.

واعتزلت الفنانة المصرية التمثيل عام 1993، إذ كان آخر أعمالها مسلسل "ناس ولاد ناس" تشاركت فيه مع الفنانين: عبد المنعم مدبولي، كرم مطاوع، وأحمد بدير، وأمينة رزق، وحسن مصطفى وغيرهم.

واشتهرت نادية لطفي بمواقفها القومية وتضامنها مع القضية الفلسطينية؛ فزارت المخيمات الفلسطينية خلال حصار بيروت عام 1982.

وكان لها نشاط في الدفاع عن حقوق الحيوان مع بداية ثمانينات القرن العشرين.

يذكر أن أسرة الفنانة الراحلة نادية لطفي قررت تشييع جثمانها عقب صلاة ظهر يوم الأربعاء من مسجد مستشفى المعادي العسكري، وتم تحديد موعد مبدئي لقبول العزاء يوم الخميس بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، بمدينة أكتوبر في مصر.