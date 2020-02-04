غادة بشور: قررت الاستثمار بالتجميل حتى أستطيع العيش!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة السورية غادة بشور عن استعدادها للمشاركة في مسلسل "بقعة ضوء" بجزئه الخامس عشر في إطار تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل، وأعربت عن سعادتها بالاتفاق حول هذه السلسلة الاجتماعية الكوميدية التي حجزت لنفسها مكانة متقدمة عند الجمهور.

و"بقعة ضوء" سلسلة متواصلة عبارة عن لوحات كوميدية ناقدة وهادفة بأسلوب جميل تتناول يوميات المواطنين وحياتهم والمشكلات التي يعانون منها، تناوب على إخراج أجزائها عدد من المخرجين السوريين خلال سنوات عرضها وإنتاجها.

واعتبرت بشور أن الدراما السورية وإن كانت تعاني هذا العام من نقص في الكم بسبب الظروف الإنتاجية، غير أن الوقت بحسب قولها لم يفت بعد ولا يزال الوقت أمامها لإنتاج وتصوير أعمال جديدة قبل شهر رمضان المقبل. مؤكدة على ثقتها بالدراما السورية والفنانين السوريين متمنية أن تتجاوز أي عثرة تمر بها.

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وحول مشروعها المختلف في الظهور على الشاشة والذي قدمته العام الفائت ولاقى إقبالا ومتابعة عند الجمهور وهو برنامج "طبخة غادة" الذي قدمت خلاله وعبر كل حلقة إحدى أصناف الطعام الشهيرة، بأسلوبها الجميل، وطبيعتها المحببة لدى الجمهور وإن كانت تفكر بتكرارها قالت إنها كانت تجربة جميلة، ومختلفة ضمن برامج المنوعات التي تقدم في شهر رمضان المبارك، وحاولت عبرها أن تقدم للجمهور أفكارها حول الطهي والطبخ بأسلوب مختلف وقريب من الناس، إضافة إلى تقديم بعض المعلومات والأفكار حول جوانب مختلفة.

ولدى سؤالها عن توجهها إلى الاستثمار في ميدان الجمال وافتتاحها لمشروعها "صالون غادة" قالت إن الله جميل يحب الجمال، وهي كفنانة تبحث عما هو متعلق أو مرتبط بجانب ما بمهنتها التي تحبها. مضيفة أنها فكرت أولا بافتتاح صالون للتجميل يحمل اسمها، مؤكدة أنها كفنانة لا يمكن أن تعتمد فقط على عملها الفني خاصة خلال الفترة الأخيرة التي تمر بها الدراما بأزمة إنتاجية ليساعدها هذا المشروع على الحياة والمواصلة في النجاح والوقوف دون الاعتماد فقط على التمثيل والعمل الفني.

يشار إلى أن غادة بشور قد شاركت في الموسم الدرامي الفائت بمجموعة أعمال منها "كرم منجل" و "بقعة ضوء" و"كونتاك" و "لو جارت الأيام" و "كرسي الزعيم" وغيرها.