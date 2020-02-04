شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا مذيعة فى " أسود فاتح " مع هيفاء وهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة روجينا فى أحداث مسلسل "أسود فاتح"، مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، والذى انطلق تصويره خلال الفترة الماضية فى العاصمة اللبنانية بيروت، ومن المقررأن يتم عرضه في شهر رمضان المقبل، وتجسد روجينا ضمن أحداث العمل شخصية مذيعة شهيرة فى إحدى القنوات الفضائية.

"أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي شريف سلامة، أحمد فهمى، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة لاشين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

من ناحية أخرى تشارك روجينا في مسلسل "البرنس"، من إنتاج سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجريتلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.

يشار إلى أن روجينا شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "بدل الحدوتة 3" بطولة النجمة دنيا سمير غانم، وعرض فى شهر رمضان الماضى، إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى.

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وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.

وفى سياق متصل تنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" بعدما طرحت الشركة المنتجة البرومو الأول للفيلم ، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى.