شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة بدون شعر.. هكذا دعمت نادين نسيب نجيم مرضى السرطان باليوم العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضامنت الفنانة نادين نسيب نجيم مع مرضى السرطان فى اليوم العالمى، الذى يحل اليوم، بصورة من مسلسل خمسة ونصف، حيث جسدت دور فتاة مريضة بالسرطان.

نادين نسيب نجيم، عقلت قائلة :"السرطان ليس حُكماً بالإعدام، ومحاربو السرطان لا يُطلق عليهم مرضى بل هُم الشجعان الأقوياء. الإرادة نصف الدواء، والأمل أُولى خطوات الشفاء، الحياة تستحقكم لأنكم أبطالها الحقيقيون".





وكانت قد ظهرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على غلاف شهر فبراير لمجلة فوج العالمية بنسختها العربية، حيث تكشف فى حوار مع المجلة في أول حوار لها عقب انفصالها عن تفاصيل حياتها الجديدة.

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وقالت نادين للمجلة: "لم أعتبر طلاقي دماراً أو انهياراً وإنما بداية جديدة لحياة جديدة". ونفرد صفحات عددنا الجديد للحديث عن النموذج الجديد للنساء العربيات اللواتي تمكّنّ من اقتحام مجالات العمل التي يهيمن عليها الرجال، ويناضلن من أجل المساواة ويحتفين بأنوثتهن".

يشار إلى أن مسلسل "خمسة ونصف"، عرض خلال شهر رمضان العام الماصى ، ومن بطولة الفنانة نادين نسيب نجيم والفنان السورى قصي خولي ومعتصم النهار، رفيق علي أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات، كارين سلامة من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

يحيى العالم اليوم، اليوم العالمي للسرطان 2020 تحت شعار "أنا وسأفعل"، حيث يمثل عام 2019 بداية انطلاق الحملة التي تستمر 3 سنوات ( 2019 – 2021)، فالسرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة على مستوى العالم، ويمثل ما يقدر بنحو 9.6 مليون حالة وفاة في عام 2018. وعلى الصعيد العالمي، فإن 1 من كل 6 حالات وفاة بسبب السرطان.