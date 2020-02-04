شكرا لقرائتكم خبر عن "دعواتى مستجابه".. فيديو كوميدى لتامر حسنى مع موظف أمن طويل القامة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فيديو كوميدى، ظهر المطرب تامر حسنى مع موظف أمن طويل القامة خلال تواجده فى مسرح البوليفارد بالعاصمة السعودية الرياض، حيث طلب تصوير الفيديو معه بمناسبة عيد ميلاده.

وقال تامر حسنى من خلال الفيديو:"حبيبى..كل سنة وأنت طيب..وإن شاء الله كل سنة أشوفك.. بصحة وعافية وتفضل تطول وتكبر وتطول تانى"، وعلق عبر حسابه على انستجرام قائلا:" عشان تعرفوا ان دعواتي مستجابه.. ربنا ينجحكوا ها قولولي ادعيلكوا بايه ؟".

وفي سياق آخر، يواصل النجم تامر حسنى تصوير أحداث فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا" فى الأراضى السعودية ويستغرق التصوير هناك حوالى أسبوع، وتجمع المشاهد بين تامر حسنى وماجد الكدوانى وحلا شيحة، حيث يُعد "مش أنا" أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة وأن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.

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تامر حسنى مع موظف الأمن

ويُعرض للنجم تامر حسنى حاليا فيلم "الفلوس"، والذى حقق إيرادات مرتفعة للغاية بمصر ودول الخليج فى ظل موسم سينمائى ضعيف وهو الكريسماس، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى كل من زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.