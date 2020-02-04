محمد سعد الأفضل و"لما بنتولد" يكتسح.. جوائز "جمعية الفيلم" الـ46

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

يقام يوم السبت المقبل حفل ختام وتوزيع تكريمات وجوائز الدورة الـ46 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية بسينما رينسانس محمد فريد بوسط البلد.

وأعلنت إدارة المهرجان، برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع، نتائج لجنة التحكيم برئاسة الناقد كمال رمزي، وعضوية الناقد أسامة عبدالفتاح، وأستاذة المونتاج الدكتورة رحمة منتصر والناقدة علا الشافعي، ومهندس الديكور فوزي العوامري، والمخرج والسيناريست محمد أبو سيف والناقد محمد الروبي، ومدير التصوير الدكتور محمد عسر، والمخرج هاني لاشين عنها، إذ تمكن فيلما "الفيل الأزرق" و"لما بنتولد" من الحصول علي نصيب الأسد من الجوائز.

وقد حصل فيلم "لما بنتولد" على جائزة أحسن فيلم، بينما حصلت الممثلة سلمى حسن على جائزة أحسن ممثلة دور أول، بينما حصلت الفنانة الكبيرة حنان سليمان على جائزة أحسن ممثلة دور ثانٍ، بينما حصل المخرج تامر عزت على جائزة أحسن إخراج، وحصلت الراحلة نادين شمس على جائزة أحسن سيناريو، بينما حصلت الفنانة أميمة السباعي على شهادة التقدير من لجنة التحكيم عن دورها في هذا الفيلم.

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أما فيلم "الفيل الأزرق" فقد حصل على جائزة أحسن مكياج لطارق مصطفي، وأحسن مكساج صوت أحمد أبو السعد، بينما حصلت ناهد نصر الله على جائزة أحسن مصممة ملابس، كما حصل الموسيقار هشام نزيه على جائزة الموسيقي، وأخيرًا حصل المونتير أحمد حافظ على جائزة أحسن مونتاج.

بينما حصل الفنان محمد سعد على جائزة أحسن ممثل دور أول عن دوره في فيلم الكنز 2، بينما حصل الفنان ماجد الكدواني على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دوره في فيلم "الضيف"، بينما حصل باسم سمرة على جائزة أحسن ممثل دور ثانٍ عن دوره في فيلم "ولاد رزق 2"، أما مهندس الديكور علي حسام فحصل على جائزة الديكور عن فيلم "الضيف" بينما حصل مدير التصوير أحمد يوسف على جائزة أحسن تصوير عن فيم "خيال مآتة"، بينما حصل فيلم "بين بحرين" على جائزة أفضل أفيش، لمصممه ماهر دياب.

كما أعلنت إدارة المهرجان جائزة أعضاء الجمعية والجمهور من خلال الاستفتاء اليومي الذي يقام بعد العروض، حصل فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري على أعلى الأصوات.