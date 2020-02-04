فيديو كوميدي لتامر حسني مع أطول فرد أمن سعودي: "دعوتي مستجابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان تامر حسني فيديو كوميدي جمعه بفرد أمن في السعودية، اسمه "شكال".

وظهر تامر في الفيديو وبجواره شكال وهو أقصر منه، وقال: "حبيبى يا شكال.. كل سنة وأنت طيب.. وإن شاء الله كل سنة أشوفك.. بصحة وعافية وتفضل تطول وتكبر وتطول تاني"، ليتفاجئ الجمهور بأن شكال كان جالسا، ويقوم ويبدو أطول من تامر حسني بكثير، مضيفا: "ما شاء الله الله أكبر".

وعلق عبر حسابه على انستجرام قائلا: "عشان تعرفوا إن دعواتي مستجابة.. ربنا ينجحكوا ها قولولي ادعيلكوا بايه".

ويعرض للفنان تامر حسني حاليا فيلم "الفلوس" في دور العرض، بطولة زينة وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي ومحمد سلام.