محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر الفنان تامر حسني فيديو كوميدي جمعه بفرد أمن في السعودية، اسمه "شكال".
وظهر تامر في الفيديو وبجواره شكال وهو أقصر منه، وقال: "حبيبى يا شكال.. كل سنة وأنت طيب.. وإن شاء الله كل سنة أشوفك.. بصحة وعافية وتفضل تطول وتكبر وتطول تاني"، ليتفاجئ الجمهور بأن شكال كان جالسا، ويقوم ويبدو أطول من تامر حسني بكثير، مضيفا: "ما شاء الله الله أكبر".
وعلق عبر حسابه على انستجرام قائلا: "عشان تعرفوا إن دعواتي مستجابة.. ربنا ينجحكوا ها قولولي ادعيلكوا بايه".
ويعرض للفنان تامر حسني حاليا فيلم "الفلوس" في دور العرض، بطولة زينة وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي ومحمد سلام.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو كوميدي لتامر حسني مع أطول فرد أمن سعودي: "دعوتي مستجابة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.