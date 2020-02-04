انضمت لـ"البرنس".. المذيعة جوري بكر تخوض تجربة التمثيل لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انضمت المذيعة المصرية جوري بكر إلى أسرة مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه بماراثون دراما رمضان المقبل، إذ تعتبر المرة الأولى لها، التي تشارك فيها كممثلة بعمل فني مصري.

وعن اختيارها لـ"البرنس" قالت جوري بكر، في بيان لها: "فخورة للغاية لأن أول تجربة لي بالتمثيل بمصر، ستكون مع المخرج الراقي محمد سامي، صاحب الأعمال الناجحة، التي طالما تحقق ضجة كبيرة، فهو من رشحني للدور، بالإضافة إلى وقوفي أمام نجم كبير له اسمه مثل محمد رمضان، إلى جانب الجميلتين نور وروجينا".

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وأضافت: "أرجوا أن أقدم ما يليق بي وبجمهوري وبما وصلت إليه، فأنا مرعوبة من أول تجربة لي بالتمثيل في أم الدنيا، خصوصًا وأن المسلسل سيعرض بالشهر الفضيل، والذي يعتبر جواز سفر للفنان في حالة عبوره إلى قلوب المشاهدين".

يذكر أن جوري بكر، قد نقلت إقامتها إلى القاهرة، بعد سنوات طويلة قضتها في دبي، قدمت خلالها العديد من البرامج الفنية مع نجوم بوليوود على شاشة Zee Aflam، بالإضافة إلى قيامها ببطولة اللعبة الإلكترونية "Predators Z"، والتي ظهرت فيها بشخصية "المحاربة جوري"، ومؤخراً تقديمها لبرنامج "ArabWood" على شاشة روتانا.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، جوري بكر، وإدوارد، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ودنيا عبد العزيز، وأحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي.