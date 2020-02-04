محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نعى الفنان أحمد حلمي، الفنانة نادية لطفي، التي رحلت عن عالمنا، اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ83 عاما.
ونشر حلمي صورتين تجمعهما، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "البقاء لله، رحم الله الفنانة القديرة نادية لطفي".
كانت النجمة الراحلة قد عانت خلال الفترة الماضية من ضيق في التنفس، ما استلزم نقلها للمستشفى، وبعد خروجها من غرفة العناية المركزة، دخلت في غيبوبة منذ أيام، لترحل عن عالمنا اليوم.
تعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر بصور تجمعهما.. أحمد حلمي ينعى نادية لطفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.